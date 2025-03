Ilfattoquotidiano.it - Basta retorica guerresca! L’idea per cui la pace si fa armandosi ha semplicemente del ridicolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Sara Gandini e Paolo Bartolini“Laattraverso la forza” dice Von der Leyen, chiedendo di spendere per difenderci. E in effetti la parola chiave è questa: spendere. E ribadisce: dobbiamo utilizzare ogni singola leva finanziaria a nostra disposizione per rafforzare e accelerare la nostra produzione di difesa. È chiaro che dietro queste scelte ci sono pressioni dell’industria e dei centri finanziari, del restosecondo cui lasi farebbehadel, se non fossero i cittadini a pagarne pesantemente le conseguenze.Nonostante tutto, questo teatro dell’assurdo atterrisce ma non stupisce, perché laci accompagna da un bel po’. Già nel pieno del caos pandemico il linguaggio bellico aveva saturato la percezione collettiva, per inasprirsi ulteriormente dopo l’attacco russo in Ucraina del febbraio 2022.