TS – ora si vende Ansia Dumfries se parte Thuram…

Il mercato è in fermento: si parla di un ansia Dumfries e di un Thuram in partenza, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Tuttavia, tra le tante voci, spicca quella di Bisseck, considerato la chiave per le sorti difensive dei Leoni. Con il suo futuro ancora incerto, potrebbe essere il colpo di scena che cambierà le strategie di mercato, aprendo nuove opportunità di plusvalenza. Il calciomercato non dorme mai, e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

2025-07-08 12:17:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Bisseck la chiave per Leoni o De Winter. In difesa l’apriscatole è Yann Bisseck, uno dei giocatori rientrati in anticipo dal Mondiale per club. Prima di un’annata in chiaroscuro, il tedesco era il nuovo su cui rifondare la difesa. Ora non sarà certo scaricato, ma può rappresentare una ghiotta occasione di plusvalenza: c’è l’Aston Villa e non solo. I 3035 milioni che porterebbe in cassa servirebbero per puntare su Giovanni Leoni del Parma o Joni De Winter del Genoa, i primi nell’indice di gradimento nerazzurro. Nel reparto è da monitorare anche il futuro di Benjamin Pavard, anche perché il padel non è piaciuto a nessuno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com