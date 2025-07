In un mondo in rapido movimento, l’intelligenza artificiale sfida le nostre percezioni, portandoci a riflettere sulla natura della mente e dello spirito. ChatGPT risponde con incredibile velocità, ma cosa manca alla sua “coscienza”? La differenza tra emozioni umane e logica algoritmica ci invita a governare questa tecnologia con saggezza, superando paure e scoprendo nuove possibilità di dialogo tra scienza e spiritualità.

«C hatGPT, tu hai bisogno di spiritualità?». «Io, in quanto intelligenza artificiale, non ho emo- zioni, né un "sé" che possa sperimentare la spiritualità». Questa è la differenza. Governare l'Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X Al chatbot che genera risposte e sintesi a una velocità che continua a impressionare, non importa il senso delle cose, il perché dell'esistenza, la connessione al respiro dell'universo. Ma per noi non è così. «L'organo che percepisce il volto delle cose è il cuore» ha detto con una metafora lo psicoanalista e filosofo James Hillman. «Il pensiero del cuore infonde anima e anima il mondo».