Il nuovo lungomare già si sgretola | Tutta colpa del caldo eccessivo

Il nuovo lungomare GJ224, un fiore all’occhiello della città, sta già mostrando i segni del tempo: il caldo eccessivo ha causato la fragilità della pavimentazione, che si sgretola a pochi giorni dall’inaugurazione. Due zone sono particolarmente colpite, mettendo in discussione la sicurezza e l’estetica di questa importante opera pubblica. Un problema che richiede interventi tempestivi, perché il territorio non può permettersi di perdere un simbolo di rinascita e modernità.

Il caldo ha ‘sciolto’ il nuovo Lungomare del Sole, inaugurato la settimana scorsa. Sono stati sufficienti pochi giorni per vedere alcuni tratti della pavimentazione sgretolarsi. Le zone dove è stato riscontrato il problema sono due. "Le criticità interessano un tratto in prossimità del parcheggio di viale Da Vinci e un altro tratto (più a sud), di circa dieci metri, lungo il percorso ciclabile bidirezionale" spiegano dal municipio. Un problema non solo perché è danneggiata un’opera che da pochi giorni ha visto il taglio del nastro, ma anche perché si tratta di una pista ciclabile ed il fatto che il fondo in calcestruzzo si stia sbriciolando potrebbe rendere pericoloso percorrere quel tratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo lungomare già si sgretola: "Tutta colpa del caldo eccessivo"

