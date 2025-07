Kostic può restare alla Juve! Tudor l’ha apprezzato durante il Mondiale per Club | cosa può accadere adesso

Filip Kostic potrebbe ancora indossare la maglia della Juventus, dopo aver conquistato Tudor durante il Mondiale per club. La sua permanenza dipende ora dalle strategie dell’allenatore e dalle decisioni del club per la prossima stagione. Con un ruolo chiave nel progetto tecnico, il futuro del serbo si gioca tra opportunità e riflessioni, lasciando aperte tutte le possibilità . Cosa riserva il destino di Kostic con la Juve? Solo il tempo lo dirà .

