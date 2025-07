Serate dance Vespe foto e cibo | Mitici anni ’80

Preparatevi a un tuffo nel passato con Inzago Revival, la manifestazione che trasforma il weekend in un viaggio negli anni ‘80 e ‘90! Tra auto d’epoca, Vespe d’epoca, serate dance, film a tema, karaoke, mercatini e delizie di ogni genere, tutto è pronto per farvi rivivere emozioni indimenticabili. Due serate di puro divertimento e nostalgia vi aspettano: siete pronti a tornare indietro nel tempo?

Scatenate serate "dance", auto d’epoca e Vespe, film a tema, karaoke e solidarietà, mercatini, food & drink, shopping e set fotografici, sbarcano a Inzago gli strepitosi anni ‘80 e ‘90, e tutto è pronto per la nuova edizione di " Inzago Revival ": si terrà questo venerdì e sabato con festa di chiusura domenica, "due pop serate - così il team della manifestazione - che faranno tornare indietro nel tempo". Si parte venerdì alle 18 con gli anni ‘80: primo giro alle 18 in piazza Maggiore, alle 19 la Large and Small Band suonerà in via Pilastrello, alle 19,30 i Brick Acoustic Duo saranno in via San Rocco, alle 20 "Dancing Queen", Adda Tribute in piazza Maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it