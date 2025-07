Sovraffollamento al pronto soccorso l’Ast | Gestione riuscita

Il sovraffollamento al pronto soccorso rappresenta una sfida crescente per le strutture sanitarie, mettendo a dura prova risorse e personale. Nella notte tra lunedì e martedì, l’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto ha affrontato un episodio significativo, con 37 pazienti presenti simultaneamente, evidenziando ancora una volta la necessità di strategie efficaci per gestire emergenze di questo tipo e garantire cure tempestive a tutti.

Nuovo episodio di sovraffollamento al pronto soccorso di San Benedetto. Nella notte tra lunedì e martedì il reparto di emergenza dell' ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto si è trovato a fronteggiare un numero elevato di pazienti, con 37 persone presenti contemporaneamente. Dodici erano già in carico e 25 in attesa di visita. La maggior parte dei casi riguardava codici di minore gravità , mentre non si sono registrati codici rossi. Il medico di turno, constatata la situazione, ha allertato la direzione medica e attivato il protocollo per le emergenze: sono state messe a disposizione più barelle e i pazienti meno gravi sono stati dirottati all'ospedale Mazzoni di Ascoli grazie al supporto del 118.

