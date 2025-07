Mondiale per Club oggi la seconda semifinale | partita e diretta TV

Oggi si accendono i riflettori sulla seconda semifinale del Mondiale per Club FIFA 2025, un appuntamento imperdibile che promette emozioni e sorprese. Dopo la vittoria del Chelsea contro il Fluminense, le squadre si sfidano per conquistare l’ultimo biglietto verso la grande finale di domenica. Resta con noi: ti racconteremo tutto in diretta, dalla partita alla diretta tv, per vivere ogni istante di questa emozionante competizione.

Il Mondiale per Club purtroppo per l’Inter è giĂ il passato da nove giorni, ma in America ci sono ancora delle partite da giocare. Dopo la vittoria del Chelsea contro il Fluminense nella prima semifinale, oggi si chiuderĂ con la seconda semifinale in attesa dell’ultimo ballo di domenica. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO SEMIFINALI. Fluminense-Chelsea 0-2 Pedro 18?, 56? PSG-Real Madrid  mercoledì 9 luglio ore 21 (East Rutherford) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui  il calendario completo del torneo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, oggi la seconda semifinale: partita e diretta TV

In questa notizia si parla di: semifinale - mondiale - club - seconda

Inter in semifinale al Mondiale per Club? Le quote parlano chiaro | Lautaro favorito capocannoniere - Le quote dei bookmaker: l'Inter si conferma favorita per la conquista del titolo, con Lautaro Martinez in pole position come capocannoniere.

? Appunti dal Mondiale per Club - Giorno 18 La seconda semifinale del Mondiale per Club è PSG-Real Madrid! Fuori un Bayern sfortunato e un Dortmund arrivato a pochi centimetri dalla gloria. A Thread: Vai su X

Mondiale per club : Il Real Madrid è la ultima semifinalista del mondiale per club, ma finale col brivido, 3-2 il finale per gli spagnoli. Sarà quindi Real PSG la seconda semifinale del mondiale, sarà partita ricca di emozioni. Real in vantaggio subito col solito Vai su Facebook

Semifinali dei Mondiali per club: Fluminense-Chelsea 0-2, inglesi in finale; Fluminense-Chelsea 0-2, cronaca e tabellino: Maresca in finale, doppio Joao Pedro; Mondiale club: 2-1 all'Al-Hilal, Fluminense in semifinale.

Semifinali Mondiale per Club: i probabili vincitori secondo Opta - Solo tre sfide alla conclusione del Mondiale per Club 2025. Riporta msn.com

Mondiale club: 2-0 al Fluminense, Chelsea in finale - I Blues, nella semifinale giocata al MetLife Stadium di New York, hanno battuto 2- Come scrive msn.com