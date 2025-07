L' AI toglierà posti di lavoro ora lo ammettono anche gli amministratori delegati delle grandi aziende

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro, e ora anche i vertici delle grandi aziende riconoscono i suoi effetti. Dall'automotive alle banche, i leader ammettono che l’AI sta cancellando numerosi posti di lavoro, portando con sé incertezze e sfide per il futuro dei colletti bianchi. È il momento di riflettere sulle trasformazioni in atto e prepararsi a un nuovo scenario professionale.

