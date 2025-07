Tour de France 2025 dove vedere la tappa di oggi Caen – Caen crono | orari TV percorso e favoriti

Se sei un appassionato di ciclismo, non puoi perderti la quinta tappa del Tour de France 2025, una cronometro emozionante da Caen a Caen che promette scossoni in classifica. Con favoriti come Evenepoel pronti a sfidarsi, l’azione si fa infuocata. Segui tutto in diretta su Rai2 e RaiPlay, in modo gratuito e senza perdere neanche un secondo di questa sfida avvincente. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Oggi mercoledì 9 luglio la 5a tappa è una cronometro di 33 chilometri da Caen a Caen. Uomini di classifica pronti a darsi battaglia con in testa lo specialista Evenepoel. Su Rai2 e su RaiPlay tutto in diretta in chiaro e gratuitamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

