Il lavaggio strade sposta le proteste Da Sant’Alessandro a Casignolo

parcheggi disponibili. Ora, con lo spostamento del servizio a Casignolo, il dibattito si riaccende tra i residenti di San Rocco, evidenziando come le soluzioni temporanee spesso spostano i problemi anziché risolverli definitivamente. La gestione dei rifiuti e dei parcheggi rappresenta una sfida complessa che richiede interventi strutturali e coinvolgimento comunitario. Solo così si potrà trovare un equilibrio tra esigenze ambientali e qualità della vita dei cittadini.

A San Rocco il problema parcheggi continua a far discutere. Nonostante il recente cambio degli orari per lo spazzamento strade, la questione si è spostata semplicemente da una zona all’altra del rione, tra chi giubila e chi comincia a protestare. Fino a poche settimane fa erano i residenti di Sant’Alessandro a lamentarsi del turno mattutino (6-9, mercoledì e sabato), che rendeva quasi impossibile spostare l’auto a causa della cronica carenza di parcheggi notturni. Con l’entrata in vigore, il 1° luglio, di una nuova ripartizione degli orari, il disagio si è trasferito al Casignolo, che ha ereditato l’orario mattutino, mentre Sant’Alessandro ha ottenuto il più comodo intervallo 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il lavaggio strade sposta le proteste. Da Sant’Alessandro a Casignolo

