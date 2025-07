Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 9 luglio 2025

Pronti a scoprire il meteo in Campania per mercoledì 9 luglio 2025? La regione si presenta con un cielo in prevalenza sereno, perfetto per le vostre attività all'aperto. Le temperature oscillano tra 19°C e 25°C, offrendo una giornata piacevole e soleggiata. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulle condizioni climatiche di oggi, utili per pianificare al meglio la vostra giornata. Non lasciatevi sfuggire i dettagli!

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 9 luglio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4272m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4117m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 9 luglio 2025

In questa notizia si parla di: meteo - previsioni - mercoledì - luglio

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

Previsioni Meteo di mercoledì 9 luglio 2025 Sole, pioggia o nuvole in arrivo? Scopriamo insieme le previsioni aggiornate a cura del CMS - Centro... Vai su Facebook

Allerta Meteo Gialla in Italia: Previsioni per Mercoledì 9 Luglio https://ilmetropolitano.it/2025/07/08/allerta-meteo-gialla-in-italia-previsioni-per-mercoledi-9-luglio/… #ilmetropolitano Vai su X

Meteo, le previsioni per mercoledì 9 luglio; Previsioni del tempo di mercoledì 9 luglio 2025; Meteo Bologna, Emilia Romagna: oggi sereno, Giovedì 10 e Venerdì 11 sole e caldo.