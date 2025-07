Non solo Ilva A Taranto sta scomparendo lentamente anche la pesca delle cozze

La costa pugliese, simbolo di tradizione e sapori autentici, sta vivendo un momento di crisi senza precedenti. Non solo l’Ilva di Taranto, ma anche la pesca delle cozze rischia di scomparire, minacciata da temperature estreme, sequestri e bonifiche interminabili. Un colpo duro per la città , i miticoltori e per tutti noi appassionati di buona cucina. È il momento di agire per salvare questo patrimonio prezioso e preservare il nostro territorio.

Tra temperature troppo alte, sequestri e bonifiche eccessivamente lunghe, i molluschi pugliesi presidio Slow Food rischiano di scomparire. Un danno per la città , i miticoltori e per le nostre tavole. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Non solo Ilva. A Taranto sta scomparendo lentamente anche la pesca delle cozze

