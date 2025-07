Sinner-Shelton oggi a Wimbledon 2025 | orario precedenti e dove vederla

Oggi, mercoledì 9 luglio 2025, il grande spettacolo di Wimbledon accende i riflettori su Jannik Sinner e Ben Shelton nei quarti di finale. Dopo un percorso emozionante, l’azzurro si prepara a sfidare l’americano in una sfida che promette adrenalina e colpi da applausi. Scopri gli orari, i precedenti e come seguire live questa incredibile partita, perché non vorrai perderti nemmeno un punto di questa prestigiosa sfida tennistica.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 9 luglio, l’azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del torneo. Il numero uno al mondo è reduce da un ottavo, quello contro Dimitrov, passato per il ritiro dell’avversario (in quel momento in vantaggio 2 set a 0). L’americano ha invece eliminato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Shelton oggi a Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove vederla

