senza sottopasso rischiamo la vita

Senza un sottopasso, il pericolo quotidiano mette in crisi la sicurezza di chi attraversa i binari. Ogni giorno, i lavoratori sfidano il rischio attraversando a piedi per raggiungere il polo logistico di Siziano, rischiando la vita sotto gli occhi di tutti. La situazione è insostenibile: è ora di intervenire prima che sia troppo tardi.

Ogni giorno lungo i binari il tragitto pericoloso dei lavoratori verso il polo logistico di Siziano. Passano gli anni, aumentano le vittime e i feriti, ma nulla cambia: ogni giorno i treni in transito nella stazione di Pieve Emanuele sono costretti a fischiare per segnalare la presenza di pedoni lungo la massicciata. Si tratta in gran parte di lavoratorche ogni giorno si recano al polo logistico di Siziano, situato dall’altra parte della ferrovia, a pochi metri dalla stazione di Pieve. Il problema? Manca un sottopasso pedonale. E così, ogni mattina, come ieri, decine e decine di lavoratori - a piedi, in bicicletta o in monopattino - si avventurano lungo un percorso pericoloso: raggiungono la ferrovia attraverso un varco aperto, oltrepassano una rete divelta, percorrono un ponte improvvisato con materiali di fortuna, scavalcano una loggia e si inoltrano sulla massicciata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it