Portaerei europee in azione | il piano di Italia Francia e Regno Unito per il Pacifico

Regno Unito, Francia e Italia stanno orchestrando un'inedita strategia navale nel Pacifico, con le loro portaerei pronte a rafforzare la presenza europea in una regione cruciale per la stabilità globale. Questa collaborazione senza precedenti mira a garantire un impegno continuo e stabile, sottolineando l'importanza di un'Europa più assertiva nel panorama internazionale. A confermarlo è stata Londra, evidenziando come queste potenze si stiano preparando a un ruolo chiave nel mantenimento della sicurezza regionale.

Regno Unito, Francia e Italia si stanno impegnando per sequenziare gli schieramenti delle loro portaerei nell' Indo-Pacifico per rafforzare l'impegno europeo alla sicurezza regionale il più possibile in modo continuo e stabile. A riferirlo è stata Londra quando in risposta a un'interrogazione parlamentare, il ministro della Difesa Maria Eagle ha affermato che le tre nazioni stanno sequenziando congiuntamente gli schieramenti delle portaerei, incluso il coordinamento del recente dispiegamento del “ Prince of Wales ” con la portaerei francese “ Charles de Gaulle ” e la nostra portaerei “ Cavour ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Portaerei europee in azione: il piano di Italia, Francia e Regno Unito per il Pacifico

In questa notizia si parla di: portaerei - italia - francia - regno

"L’Italia è un attore centrale". La riprova? Una foto che mostra #GiorgiaMeloni e #DonaldTrump discutere a margine del G7 durante un incontro "non programmato". Lo scatto rilanciato da #FdI Vai su Facebook

Portaerei europee in azione: il piano di Italia, Francia e Regno Unito per il Pacifico; Indo-Pacifico, cooperazione UK-Francia-Italia: portaerei europee in missione coordinata; Sardegna, al via la guerra simulata di Mare Aperto 2025.

Cinque portaerei della NATO di Francia, Italia, Regno Unito e USA stanno attualmente pattugliando le acque euro-atlantiche - Italia con la portaerei ITS Cavour (CVH 550) della Marina Militare nel Mediterraneo Regno Unito con la portaerei HMS Queen Elizabeth (R08) della Royal Navy attualmente nel Mare del Nord USA con le due ... Riporta aviation-report.com

Indo-Pacifico, cooperazione UK-Francia-Italia: portaerei europee in missione coordinata - Per la prima volta in maniera così strutturata, Regno Unito, Francia e Italia hanno deciso di coordinare le loro missioni navali nell’Indo- Secondo aresdifesa.it