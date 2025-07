Bresaola made in Usa contro i dazi? Oggi usiamo carne dal Brasile

La disputa sulla bresaola si fa più complessa: con l’uso di carne bovina dal Brasile, l’Italia tenta di aggirare i dazi statunitensi e rafforzare la propria filiera. La proposta di Francesco Lollobrigida apre un nuovo capitolo nelle tensioni commerciali tra i due paesi, sollevando interrogativi su tutela, qualità e strategie economiche. Ma questa mossa potrebbe davvero cambiare le carte in tavola?

La bresaola finisce al centro della guerra commerciale fra Italia e Stati Uniti. Il ministro dell’Agricoltura in quota FdI, Francesco Lollobrigida, ha lanciato la proposta di produrre bresaola in Italia utilizzando carne bovina made in Usa, così da esportarla nuovamente verso il mercato americano. Secondo il ministro, questo permetterebbe di aggirare i dazi imposti da Trump e, effetto non secondario, gratificherebbe l’alleato-avversario. La proposta di Lollobrigida sulla bresaola con carne Usa. L’occasione per l’annuncio è stata il forum “L’agricoltura italiana tra innovazione, crisi idriche e valorizzazione della filiera” a Manduria, in Puglia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it