Cinema che festival Due giorni all’Anteo in CortoCircuito

Preparati a un'esplosione di creatività e passione: CortoCircuito Film Festival Milano debutta all'Anteo, trasformando due giorni in un viaggio emozionante nel mondo dei cortometraggi contemporanei. Dopo anni di successi come rassegna, questa nuova avventura promette di accendere la scena cinematografica milanese con proiezioni coinvolgenti, talk stimolanti e tanto altro. Non perdere l’occasione di scoprire il futuro del cinema in un appuntamento da non mancare!

CortoCircuito. Ma qui non parliamo guasti elettrici, ma di cinema – si spera – elettrizzante. Dopo quattro anni di attività come rassegna mensile, CortoCircuito debutta ufficialmente come festival cinematografico. L’appuntamento è per domani e venerdì all’ Anteo Palazzo del Cinema, che ospiterà la prima edizione del CortoCircuito Film Festival Milano, due giornate dedicate interamente al cortometraggio contemporaneo, tra proiezioni, talk, workshop, incontri e premiazioni. Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il corto come forma d’arte autonoma e spazio espressivo attuale, offrendo un programma ricco e articolato che mette al centro le nuove generazioni autoriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinema, che festival. Due giorni all’Anteo in “CortoCircuito“

«Abbiamo deciso di trasformare CortoCircuito in un festival vero e proprio perché sentivamo il bisogno di dare ancora più spazio e visibilità ai cortometraggi, che troppo spesso restano ai margini della scena cinematografica. » CortoCircuito cambia pelle e si l Vai su Facebook

