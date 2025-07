toghe star prossimamente su tutti gli schermi

Dalla musica alle passerelle, dai virologi ai giudici, il palcoscenico delle celebrità si è moltiplicato, catturando l’attenzione di tutti. Prossimamente, le “toghe star” conquisteranno anche i nostri schermi, portando un mix irresistibile di glamour e giustizia. Un fenomeno che promette di rivoluzionare il modo in cui percepiamo la fama, tra intrattenimento e riflessione. Ma cosa ci riserverà questa nuova tendenza? Lo scopriremo presto.

In principio c'erano solo loro, le pop star, idoli incontrastati di folle adoranti, poi sono arrivati gli archistar, e come dimenticarci dei virostar, virologi o non meglio identificati esperti di tamponi e virus che, ai tempi della pandemia, hanno occupato ogni anfratto dei palinsesti tv, previsioni del tempo comprese. Per fortuna hanno ballato per una .