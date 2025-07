Lavoratori con tumore congedo di 24 mesi ma senza stipendio

Grazie all’approvazione definitiva del dl n. 1430, ora i lavoratori affetti da tumore o altre patologie gravi potranno beneficiare di un congedo di 24 mesi senza stipendio. Questa legge, approvata all’unanimità da Camera e Senato, rappresenta un passo importante per tutelare la salute e il diritto alle cure di chi affronta sfide così complesse. Un importante risultato che rafforza il nostro impegno verso un sistema più equo e solidale.

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato, diventa legge il dl n. 1430, che introduce nuove tutele per i lavoratori con patologie oncologiche, che siano dipendenti o autonomi. Ma la norma si applica anche a chi sia affetto da malattie croniche o rare, con un’ invalidità pari o superiore al 74%. Più tempo per le cure ai lavoratori con tumore. Il testo è stato licenziato all’unanimità da Camera e Senato e amplia la durata del periodo di comporto portandolo da 6 a 24 mesi. Non viene però riconosciuto alcun diritto alla retribuzione durante il congedo. Il provvedimento è frutto di un’iniziativa legislativa dell’opposizione ( Debora Serracchiani del Pd), sostenuto trasversalmente dalla maggioranza (la relatrice è Elena Murelli della Lega). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lavoratori con tumore, congedo di 24 mesi ma senza stipendio

