Paura ai Giardini Ducali Cade un grosso ramo vicino a un gruppo di bambini

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra visitatori e autorità. La sicurezza dei nostri spazi verdi è una priorità, e le autorità hanno immediatamente transennato e messo in sicurezza la zona interessata, promettendo interventi tempestivi per garantire un ambiente sicuro e tranquillo tra i suggestivi Giardini Ducali.

Una parte dei Giardini Ducali è stata transennata e messa in sicurezza dopo che, nel pomeriggio di lunedì, un ramo di un albero secolare è improvvisamente crollato al suolo. L'episodio è avvenuto all'ingresso del parco tra via Cavour e corso Canalgrande, in un momento di consueta tranquillità, tra le corse dei bambini e le soste dei passanti sulle panchine. Il ramo ha ceduto senza preavviso, precipitando con un tonfo sordo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la scena ha provocato un forte spavento tra famiglie e frequentatori del parco, subito allontanati dalla zona in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine.

