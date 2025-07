Fiorentina attenzione dalla Francia | così ti soffiano l’attaccante

La Fiorentina si trova al centro di un'occasione ghiotta dalla Francia, con un attaccante giovane e ambizioso che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Tra dubbi, trattative e una clausola in scadenza, il club viola deve decidere in fretta: il mercato è in fermento e ogni mossa può fare la differenza. La sfida è aperta, e il prossimo colpo potrebbe essere quello decisivo per il futuro della Viola.

A Firenze si costruisce tra dubbi, idee e una clausola che scade presto. C’è un nome sul taccuino, giovane e affamato, ma non è più solo. Dalla Ligue 1 arriva un’offerta silenziosa ma concreta (AnsaFoto) – serieanews.com La nuova Fiorentina di Pioli sta prendendo forma piano piano, ma ancora non si capisce bene in che direzione andrà. Tra entrate e uscite è tutto da definire, e soprattutto davanti si naviga a vista. Anche perché nessuno ha ancora capito che tipo di attacco abbia in mente Pioli. C’è chi dice due punte, chi una sola, chi punta tutto su Gudmundsson, chi non esclude un altro acquisto. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Fiorentina, attenzione dalla Francia: così ti soffiano l’attaccante

