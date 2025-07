Emergenza caldo lo studio | Il cambiamento climatico triplica i morti dovuti alle ondate di calore

L’emergenza caldo si fa sempre più devastante: il cambiamento climatico, causato dall’uomo, triplica i morti durante le ondate di calore. In silenzio e senza clamore, le temperature estreme mietono vite in tutta Europa, come dimostra uno studio shock dell’Imperial College di Londra. È ora di agire con urgenza per fermare questa escalation e proteggere le nostre comunità.

Le ondate di calore uccidono in silenzio. E sempre più persone. Il cambiamento climatico causato dall’uomo ha intensificato la recente ondata di calore europea facendo triplicare, secondo un nuovo studio europeo, il numero di decessi registrati in dodici città del Continente tra il 23 giugno e il 2 luglio scorsi. Un’analisi condotta da ricercatori dell’ Imperial College di Londra, della London School of Hygiene & Tropical Medicine, dell’ Università di Berna, del Royal Netherlands Meteorological Institute e dell’ Università di Copenhagen, infatti, stima che circa 1.500 delle 2.300 morti registrate in quei giorni (il 65 per cento), sono il risultato del cambiamento climatico dovuto all’utilizzo dei combustibili fossili e che ha aumentato le temperature dell’ondata fino a 4°C in tutte le città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emergenza caldo, lo studio: “Il cambiamento climatico triplica i morti dovuti alle ondate di calore”

