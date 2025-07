maltempo vola il tetto di un palazzo e il sud milano fa la conta dei danni

Il maltempo si abbatte sul Sud Milano, lasciando il segno con vento, grandine e nubifragi incessanti. Questa volta, una palazzina in via Matteotti ha visto il suo tetto volare nel cortile condominiale, fortunatamente senza feriti o danni alle auto. Mentre si fa la conta dei danni, la zona si prepara ad affrontare le conseguenze di un’estate sempre più imprevedibile. La sfida è ripartire più forti di prima.

Maltempo: scoperchiata una palazzina in via Matteotti. Il tetto è volato all’interno del cortile condominiale senza ferire nessuno e senza colpire le auto in sosta. È cominciata la conta dei danni provocati dal maltempo nel Sud Milano. Vento forte, grandine e veri e propri nubifragi hanno lasciato il segno anche questa volta, come ormai accade ad ogni temporale estivo. Ad avere subito i danni maggiori è stato il territorio di Assago, dove una tromba d’aria abbattutasi lunedì sera ha fatto letteralmente volare il tetto di una palazzina. Si tratta di uno stabile in via Matteotti, al civico 14, dove la copertura dell’edificio si è sollevata più volte prima di prendere il volo e precipitare nel cortile interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it