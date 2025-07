Emergenza sicurezza presidio davanti al Comune

L’emergenza sicurezza a Monza raggiunge un punto critico, con Fratelli d’Italia che scende in campo per alzare la voce. La protesta prevista per domani alle 18 davanti al Municipio rappresenta un onesto grido d’allarme di fronte a quella che il partito definisce una vera e propria “piaga sociale”. È giunto il momento di affrontare con decisione questa crisi, perché…

Fratelli d’Italia Monza grida all’allarme sicurezza. In una nota il partito di centrodestra ha parlato di "piaga sociale" e annunciato un presidio di protesta: l’appuntamento è per domani alle 18, davanti a Municipio, poco prima del Consiglio comunale. "Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che dimostrano come il problema sicurezza a Monza sia ormai esploso", spiegano da FdI, accusando la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto di "minimizzare" la gravità della situazione. Ad avere acceso il dibattito l’episodio di violenza avvenuto mercoledì scorso nel cuore della città. Un ragazzo intento ad allenarsi negli spazi davanti al Nei (già saliti alla ribalta delle cronache per numerosi episodi violenti con protagonisti anche minorenni) è stato prima derubato di una cassa audio portatile, e poi aggredito da una banda di giovani malintenzionati (parrebbe di origine egiziana). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza sicurezza, presidio davanti al Comune

