Vacanze 2025 traffico in autostrada | sull’A22 del Brennero 14 giornate da bollino nero

Se state pianificando le vacanze estive del 2025 e vi dirigete verso il Brennero, preparatevi a possibili code sull'A22. Con 14 giornate da bollino nero previste tra luglio e agosto, la strada si anima nei fine settimana, mettendo alla prova la pazienza di molti viaggiatori. Per evitare lo stress e arrivare più sereni, sapere quali sono i giorni di maggior traffico può fare la differenza. Ecco come affrontare al meglio gli esodi estivi.

Autobrennero, l'autostrada che collega Modena con il Passo del Brennero e quindi con l'Austria, si sta preparando in vista degli esodi estivi. Per chi non vuole trovarsi in coda la scelta migliore resta evitare i giorni caratterizzati dai maggiori picchi di traffico. Le giornate da bollino nero in previsione tra luglio ed agosto sono 14, tutte in concomitanza dei fine settimana. Cinque di queste interesseranno contemporaneamente la carreggiata nord e la carreggiata sud: 13 e 26 luglio; 6, 16 e 23 agosto. Chi non potesse evitare di viaggiare in quei giorni, può valutare l'orario in cui partire.