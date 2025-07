Alluvioni Texas | 109 morti161 dispersi

Le devastanti alluvioni in Texas hanno provocato un bilancio drammatico, con 109 vittime e 161 dispersi. La contea di Kerr, la più colpita, è il centro di questa tragedia, dove si contano 87 delle vittime e molte persone ancora disperse, tra cui bambini e adolescenti. La situazione rimane critica e in continuo aggiornamento, lasciando il paese in attesa di notizie rassicuranti. La solidarietà e l’intervento immediato sono ora più che mai necessari.

7.00 Centonove morti e 161 dispersi: questo il bilancio più recente delle inondazioni in Texas, nei dati delle autorità . I dispersi si concentrano nella contea di Kerr, la più colpita: lo ha detto il governatore, aggiungendo che il numero -basato sull'allarme di familiari,amici o vicini- "potrebbe molto probabilmente allungarsi". Nel Kerr si contano 87 dei 109 morti: 27 le vittime e 6 dispersi tra le bambine e gli animatori di un campo estivo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

