Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

L’attesa è finita: il calciomercato estivo 2025 entra nel vivo. Il Milan si appresta a scrivere una nuova pagina della sua storia, tra acquisti ambiziosi, cessioni strategiche e rumor infuocati. La sessione si anima di trattative in tempo reale: restate sintonizzati per vivere ogni aggiornamento, indiscrezione e ufficialità in diretta. Il futuro rossonero si costruisce ora, e voi siete al centro di questa rivoluzione.

È iniziata ufficialmente la seconda finestra del calciomercato estivo 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione: il LIVE.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato, acquisti, cessioni e trattative: la Juve accoglie David ma resta il rebus Vlahovic, tensione in casa Inter e il Milan sogna Retegui - Acquisti e cessioni, per le big del calcio italiano è tempo di tuffarsi sul mercato: dall'Inter alla Juve passando per Milan, Roma, Napoli e Lazio, ecco cosa bolle in pentola tra offerte e trattative ... Come scrive msn.com