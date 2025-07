Affitti brevi perché una notte costa solo 17 euro Ma poi ne paghi 120 per le pulizie

Gli affitti brevi stanno rivoluzionando il mercato immobiliare: una notte costa solo 17 euro, ma tra pulizie e spese accessorie, i costi si gonfiano rapidamente. Con quasi mezzo milione di appartamenti disponibili, le distorsioni e i guadagni emergono chiaramente. Cosa sta succedendo e chi si nasconde dietro queste dinamiche? Scopriamo insieme gli effetti nascosti di questa nuova tendenza.

Gli appartamenti sul mercato sono quasi mezzo milione Le spese per rifare la camera possono superare i prezzi di locazione. Cosa succede e chi ci guadagna. Effetti distorsivi.

