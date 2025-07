Città lasciate senza guardie mediche | È questa la sanità di cui andare fieri?

Le guardie mediche si chiudono, lasciando i cittadini senza assistenza e sollevando un grido d’allarme sulla sanità marchigiana. A Civitanova, Porto Recanati e Ancona le segnalazioni si moltiplicano, evidenziando un sistema in crisi. È questa l’efficienza promossa da Acquaroli? La Regione può davvero vantarsi di questa sanità? La risposta, forse, si trova nelle parole di chi vive quotidianamente questa emergenza.

A Civitanova, Porto Recanati, Ancona: le segnalazioni si moltiplicano. Le guardie mediche chiudono per mancanza di personale che fugge anche perché malpagato e sovraccaricato di lavoro. È questa l’efficienza sbandierata da Acquaroli? È questa la sanità di cui le Marche possono dirsi fiere?". È il duro attacco di Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Pd. Incalza Matteo Ricci, candidato alla guida della Regione: "Quanto accaduto nel weekend ad Ancona con la guardia medica chiusa, che ha costretto i genitori di una bambina con febbre alta a rivolgersi ai carabinieri e a spostarsi fino a Falconara (trovando, in fila con loro, altri pazienti arrivati da chilometri di distanza), è uno scandalo dovuto alla crisi in cui versa la sanità marchigiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it