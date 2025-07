Francia e Regno Unito devono proteggere l’Europa dice Macron

In un momento di crescente instabilità globale, Francia e Regno Unito assumono una responsabilità fondamentale nel garantire la sicurezza europea. Emmanuel Macron, durante il suo storico intervento al Parlamento britannico, ha sottolineato il ruolo di guida che queste nazioni devono assumere, rafforzando l’alleanza tra i due paesi. Una partnership strategica che può fare la differenza per l’ordine internazionale, e che si configura come un pilastro imprescindibile per il futuro dell’Europa.

Francia e Regno Unito hanno una responsabilità speciale nel salvaguardare la sicurezza europea in questo periodo di incertezze e di minacce per l'ordine internazionale. È il ruolo di guida che ha immaginato Emmanuel Macron parlando alle due Camere riunite del Parlamento britannico. Nel primo giorno della sua visita di Stato, la prima concessa a un leader europeo dopo la Brexit, Macron ha detto che l'alleanza anglo-francese sta entrando in una nuova era, in cui Londra e Parigi devono «difendere l'ordine internazionale e hanno una responsabilità speciale per la sicurezza del continente». In questo modo Macron ha provato a elevare Francia e Regno Unito a un ruolo di leader della vecchia Europa, entrando nel solco di un grande leader britannico in tempo di guerra, Winston Churchill.

