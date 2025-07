Climatizzatori in tilt e disagi | No tutto ok

Climatizzatori in tilt e temperature record stanno trasformando l’asilo nido comunale "Pablo Neruda" di Ferrara in un vero inferno estivo. I consiglieri del PD Anna Chiappini e Davide Nanni denunciano disagi per bambini e personale, aggravati dall’inadeguatezza degli impianti di climatizzazione durante i centri estivi. La situazione è critica, e ora si chiede un intervento immediato per garantire sicurezza e comfort ai più piccoli. È fondamentale che venga trovata una soluzione tempestiva per evitare ulteriori rischi.

Temperature record e impianti di climatizzazione inadeguati: è questa la situazione denunciata dai consiglieri comunali del Partito Democratico Anna Chiappini e Davide Nanni riguardo all’asilo nido comunale "Pablo Neruda" di Ferrara, dove sono in corso i centri estivi per bambini da 0 a 6 anni. In un’interrogazione rivolta a sindaco e giunta, i consiglieri parlano di "notevoli disagi per bambini e personale", aggravati dal caldo estremo e dalla presenza di impianti non sufficientemente efficaci. Il nodo, spiegano, è soprattutto nella prospettiva dell’amministrazione di estendere il servizio educativo anche al mese di agosto, proprio nel plesso di via Gallare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Climatizzatori in tilt e disagi": "No, tutto ok"

In questa notizia si parla di: disagi - climatizzatori - tilt - tutto

Guasto al Ruggi: disagi in mattinata per il depotenziamento dei climatizzatori, allarme rientrato - Disservizio al Ruggi di Salerno questa mattina, causato dal guasto di uno dei quattro trasformatori che alimentano importanti aree dell'ospedale e le sale operatorie.

Blackout ad Acerra: il grande caldo manda in tilt la rete elettrica Acerra. Il grande caldo, unito al massiccio utilizzo dei climatizzatori, ha messo in ginocchio la rete elettrica di Acerra. A partire dalle ore 19:00, fino alle 21,00. infatti, Corso Italia è rimasto completa Vai su Facebook

Climatizzatori in tilt e disagi: No, tutto ok; Moncalieri, blackout a singhiozzo. Così i condizionatori hanno mandato in tilt la rete elettrica; Caldo ed eccessivo consumo di energia mandano in tilt la linea della media tensione: cronaca della giornata che ha (quasi) paralizzato Bergamo.

Climatizzatore in tilt Chiusa sala operatoria al blocco 3 di Cisanello e interventi ’dirottati’ - la Nazione - Climatizzatore in tilt Chiusa sala operatoria al blocco 3 di Cisanello e interventi ’dirottati’ L’Aoup: "Prese in carico tutte le criticità segnalate nei vari reparti" ... Secondo lanazione.it

Il condizionatore può causare disagi fisici rilevanti, gli svantaggi che pochi considerano (Informazioneoggi.it) - Il condizionatore presenta svantaggi spesso sottovalutati, tra questi anche disagi fisici che a lungo andare possono trasformarsi in patologie ... Da informazioneoggi.it