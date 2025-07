Picchia la ex | Zitta o ti uccido Un carabiniere salva la donna

Una scena di violenza che ha sconvolto la comunità di Vergato, proprio davanti alla caserma dei carabinieri. Un uomo di 30 anni, in preda all’ira e armato di coltello, ha aggredito brutalmente la sua ex compagna, minacciandola di morte e causando gravi lesioni. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, portando all’arresto del aggressore. La vicenda mette in luce la pericolosità della violenza domestica e l’importanza di intervenire tempestivamente.

L’ha afferrata per i capelli, le ha tirato un pugno in piena faccia ed ha urlato: "Stai zitta, ho un coltello in macchina e ti uccido". I carabinieri della stazione di Vergato hanno arrestato un 30enne che ora deve rispondere dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesione personale aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere. Il tutto è successo giorni fa proprio davanti alla caserma di via Modena, quando l’attenzione di un militare, che aveva terminato il servizio e stava tornando a casa, è stata richiamata da una donna disperata, spaventata e ferita che gridava chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchia la ex: "Zitta o ti uccido". Un carabiniere salva la donna

