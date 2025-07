Dalla laurea al lavoro | Unimc promossa

Dalla laurea al lavoro, l’Università di Macerata si conferma una scelta vincente. Con tassi di occupazione che superano la media nazionale e un elevato livello di soddisfazione tra gli studenti, Unimc dimostra come il percorso accademico possa trasformarsi in un successo professionale concreto. A rafforzare questo quadro contribuiscono la qualità dei corsi, il supporto agli studenti e le numerose opportunità di stage e networking, rendendo l’università un vero trampolino di lancio per il futuro.

Con una laurea dell’ Università di Macerata si trova lavoro dopo pochi mesi. Otto studenti su dieci si dichiarano soddisfatti e definiscono la laurea "efficace" o "molto efficace" per il proprio percorso professionale. A cinque anni dal conseguimento del titolo, il 90,6% dei laureati magistrali a ciclo unico e l’89% di quelli biennali ha un’ occupazione stabile. Dati superiori alla media nazionale. A rafforzare questo quadro contribuiscono la diffusione dei tirocini curricolari (72,6%) e la crescente propensione all’ internazionalizzazione: oltre l’11% degli studenti ha svolto esperienze di studio all’estero, erasmus in primis, quota che sale al 16% tra i laureati biennali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla laurea al lavoro:. Unimc promossa

