Mercati i grossisti contro Sogemi | zero dialogo

Un nuovo fronte di polemica si apre sui mercati all’ingrosso di Milano, gestiti da Sogemi, dopo la seduta congiunta di tutti gli operatori e il Consiglio comunale. Mentre Confcommercio e i delegati dei mercati merceologici chiedevano un rinvio di 15 giorni per approfondire le modifiche sul regolamento e le tariffe, l’ente ha invece deciso di procedere senza dialogo, alimentando tensioni e dubbi sulla trasparenza delle decisioni.

Un nuovo fronte di polemica si apre sui mercati all’ingrosso di Milano, gestiti da Sogemi, dopo la seduta congiunta di tutti gli operatori, con i rappresentanti del Consiglio comunale, per l’approvazione del nuovo regolamento della movimentazione delle merci e la revisione delle tariffe di facchinaggio. Confcommercio e i delegati dei mercati merceologici hanno chiesto al Comune e a Sogemi di rinviare di 15 giorni la votazione, ottenendo però il rinvio di una sola settimana con conseguenti alzate di scudi. Il prossimo incontro della commissione è previsto per venerdi. "Nel frattempo le varie associazioni hanno chiesto un incontro immediato con il presidente e direttore generale di Sogemi Cesare Ferrero – scrive il consiglio direttivo dell’ Associazione Grossisti Ortofrutticoli (Ago) – per un confronto diretto e un approfondimento sul “modus operandi” relativo alle decisioni finora intraprese senza alcuna condivisione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mercati, i grossisti contro Sogemi: zero dialogo

