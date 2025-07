Mercatino dei libri usati Visite boom all’apertura | Grande opportunità per abbattere i costi

Grande afflusso di persone per la prima giornata del mercatino dei libri usati. Tante persone si sono messe in coda prima delle 10, orario di apertura dello sportello, in via Cassoli 1, per accedere a un servizio rivolto a studentesse, studenti e famiglie, che abbatte i costi dei testi scolastici delle secondarie di primo e secondo grado. I risparmi, consistenti, vanno dal 35 al 55%, e lo spazio rimarrà aperto fino a settembre, senza appuntamento. Il caro-scuola, si sa, è uno dei temi che mettono più in agitazione i genitori, specie alla voce libri di testo. Perciò i giovani del Mercatino del libro si sono organizzati aprendo le porte a ragazzi, mamme e papà che desiderano acquistare e vendere i testi a prezzi convenienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercatino dei libri usati. Visite boom all’apertura: "Grande opportunità per abbattere i costi"

