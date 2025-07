Kate Middleton rompe il protocollo durante la visita di Macron

Durante una visita ufficiale con Emmanuel e Brigitte Macron, Kate Middleton ha sorpreso tutti rompendo il protocollo tradizionale, dimostrando un atteggiamento più spontaneo e vicino ai cittadini. Questo gesto, condiviso con William e i reali francesi, ha sottolineato come l’umanità possa superare le formalità istituzionali. Dopo il cancro molte...

Kate Middleton e William hanno accolto Emmanuel e Brigitte Macron a Londra e li hanno scortati al Castello di Windsor dove si sono ricongiunti con Carlo e Camilla, dove hanno fatto un giro in carrozza, hanno visitato una mostra di oggetti d’arte e infine hanno pranzato insieme. In attesa dello sfarzoso banchetto di Stato che non si è tenuto a Buckingham Palace, chiuso per ristrutturazione. Kate Middleton rompe il protocollo. Dopo il cancro molte cose sono cambiate nella vita di Kate Middleton. Tra queste la stretta aderenza al protocollo di Corte che vieta contatti fisici e manifestazioni di affetto in pubblico, anche tra i coniugi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton rompe il protocollo durante la visita di Macron

