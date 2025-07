Morti per caldo le stiamo sottostimando?

Il caldo record che stiamo vivendo potrebbe essere più letale di quanto crediamo. Uno studio inglese preliminare rivela 2.300 decessi in appena 12 città, ma il quadro è ancora sfumato: i dati sono limitati e la complessità di attribuire le morti al caldo rende difficile una stima precisa. È fondamentale approfondire e monitorare questa emergenza silenziosa prima che diventi una vera crisi sanitaria.

