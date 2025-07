Segretario comunale, c’è Monia Sassaroli.

Il Consiglio comunale di Cerreto d’Esi si è aperto con un rinnovato entusiasmo, accogliendo il nuovo segretario comunale Monia Sassaroli e approvando le tariffe Tari 2025. Un momento chiave per la comunità, che si confronta con tariffe stabili e pianificate, frutto di un’attenta analisi tra utenze domestiche e non domestiche. La direzione è chiara: garantire servizi efficaci e sostenibili, mantenendo equilibrio e trasparenza.

Il Consiglio comunale a Cerreto d’Esi si è aperto con l’arrivo del nuovo segretario comunale, Monia Sassaroli, e l’approvazione delle tariffe Tari relative all’anno 2025. "Non comportano variazioni sostanziali rispetto all’anno precedente - ha spiegato l’assessore al Bilancio Brizio Cesaroni -. Le tariffe sono state calcolate tenendo conto dell’articolazione tra utenze domestiche e non domestiche. In particolare il 61,50 per cento del costo complessivo sarà coperto dalle utenze domestiche, il 38,50 dalle utenze non domestiche. Per quanto riguarda le scadenze di pagamento della tassa, sono state previste due rate, una con scadenza 30 settembre e l’altra 16 dicembre oppure viene data ai cittadini la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it