Aperitivo? No grazie preferisco la colazione

C’ è chi la salta sempre. C’ è chi non rinuncerebbe a lei per nessuna cosa al mondo. C’è chi la fa salata, chi non può far a meno di latte e biscotti, chi si dedica a lei solo durante il fine settimana, chi addirittura ne raddoppia l’incontro. Laè quasi uno stile di vita e forse potremmo capire molto del carattere delle persone proprio dal rapporto che si ha con lei: «E tu di chesei?» potrebbe soppiantare il più classico dei «E tu di che segno sei?». In Italia poi, ne andiamo matti: secondo una ricerca Nielsen di due anni fa, quasi il settanta per cento degli italiani non rinuncia al primo pasto della giornata. Dati che oggi potrebbero essere ancora più alti, visto il momento d’oro che sta vivendo proprio la. Lievitati realizzati con ogni tipo di farina e lavorazioni, selezioni di caffè, angoli bellissimi da fotografare e riportare come ricordo a casa.