Copribase albero di Natale | idee originali da copiare

Come creare undicon materiali riciclatiIl periodo natalizio è un momento magico in cui le case si riempiono di luci, decorazioni e, naturalmente, di alberi di. Ma cosa fare per nascondere la base dell’, spesso poco estetica? Una soluzione originale e sostenibile è quella di creare unutilizzando materiali riciclati.Ci sono moltecreative che possono essere realizzate con oggetti di uso comune, che altrimenti finirebbero nella spazzatura. Ad esempio, si può utilizzare una vecchia valigia come base per l’di. Basta aprire la valigia e posizionarla intorno al tronco dell’. In questo modo, si otterrà un effetto vintage e allo stesso tempo si nasconderà la base dell’.Un’altra idea interessante è quella di utilizzare dei vecchi libri come