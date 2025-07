Dattoli Talent Garden | Abbiamo portato il coworking a Milano Lo smartworking? Non è detto che sia il futuro

Dattoli Talent Garden ha rivoluzionato il modo di lavorare a Milano portando lo smartworking al centro dell’attenzione, dimostrando che il futuro non è solo una promessa, ma una realtà concreta. Classe 1991, nato a Brescia, Davide Dattoli ha trasformato l’idea di coworking in un movimento che unisce innovazione e comunità. Scopri come questa visione sta cambiando il panorama del lavoro oggi e cosa riserva il futuro per Talent Garden.

Classe 1991, bresciano d'origine, Davide Dattoli è il fondatore di Talent Garden, il primo spazio di coworking in Italia. Dai primi passi mossi come freelance all'intuizione che gli ha cambiato la vita, Davide si racconta ai microfoni di MilanoToday. Il primo Talent Garden a Brescia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

