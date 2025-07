Ursula von der Leyen Fidanza | FdI lavora a una maggioranza alternativa

La decisione di Fratelli d’Italia di non partecipare alla votazione a Strasburgo rivela un approccio strategico e un chiaro messaggio politico. Nella sua analisi, il capodelegazione Carlo Fidanza sottolinea che la mancata firma della mozione rappresenta una scelta consapevole, radicata nelle proprie convinzioni. Ma cosa ha influenzato questa decisione, e come si inserisce nel quadro più ampio della formazione di una maggioranza alternativa? La risposta si cela nella presenza nella Commissione di...

Nella votazione di ieri a Strasburgo la posizione più delicata era senza dubbio quella di Fratelli d’Italia. Alla fine i meloniani hanno deciso di non partecipare al voto. Una scelta che ci racconta il capo delegazione Carlo Fidanza. Onorevole da cosa nasce la decisione di non partecipare alla votazione? «Perché noi, come Fratelli d’Italia, non abbiamo firmato questa mozione». Nella vostra scelta ha pesato la presenza nella Commissione di Raffaele Fitto? «Innanzitutto chiariamo che il documento non era solo contro Ursula von der Leyen, ma chiedeva le dimissioni dell’intera Commissione. Noi per Fitto abbiamo combattuto una battaglia molto importante e lui sta lavorando bene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it