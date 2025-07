Il caso di Gaia Costa cosa è successo e perché la manager Vivian Spohr non è stata trattenuta in Italia

Il tragico incidente che ha coinvolto Gaia Costa, giovane di 24 anni, ha suscitato scalpore e numerosi interrogativi sulla vicenda. Vivian Spohr, la donna alla guida del SUV che l’ha investita, si è subito allontanata dall’Italia tornando in Germania, lasciando molti a chiedersi perché non sia stata trattenuta. La sua fuga e il ruolo di una figura influente come Spohr hanno acceso un dibattito sulla giustizia e le responsabilità . Ma cosa si nasconde dietro questa vicenda?

Gaia Costa, 24 anni, è stata travolta nella mattinata dell'8 luglio da un Suv mentre attraversava la strada per recarsi al lavoro a Porto Cervo. Alla guida dell'auto che l'ha uccisa vi era Vivian Spohr, moglie dell'amministratore delegato della compagnia aerea Lufthansa. La donna è rientrata in Germania poco dopo il fatto: sottoposta a test per scongiurare il consumo di alcol e droga alla guida, è risultata negativa. Spohr, che si è detta pronta a collaborare, non aveva obblighi di rimanere nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spohr - gaia - costa - vivian

Gaia Costa morta investita a Porto Cervo: Vivian Spohr indagata per omicidio stradale - Tragedia a Porto Cervo: Gaia Costa, giovane di 24 anni, perde la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un SUV condotto da Vivian Spohr, indagata per omicidio stradale.

Porto Cervo, investe e uccide Gaia Costa: per i pm "non c'era motivo di trattenere in Italia" Vivian Spohr https://msn.com/it-it/notizie/other/porto-cervo-investe-e-uccide-gaia-costa-per-i-pm-non-c-era-motivo-di-trattenere-in-italia-vivian-spohr/ar-AA1IoZi3?ocid=s Vai su X

È rientrata in Germania la 51enne Vivian Spohr - manager tedesca e moglie dell'ad di Lufthansa Carsten Spohr - accusata di aver investito e ucciso sulle strisce pedonali a Porto Cervo Gaia Costa, 24 anni, di Tempio Pausania. I legali della famiglia Spohr fan Vai su Facebook

Gaia Costa uccisa, Vivian Spohr dalla Germania: “Sono sgomenta, distrutta e pronta a collaborare”; Vivian Spohr rompe il silenzio sulla morte di Gaia Costa a Porto Cervo: Distrutta, pronta a collaborare; Vivian Spohr, la donna tedesca che ha investito e ucciso Gaia Costa: «Sono sgomenta ma sono a completa disposizione degli inquirenti.

Il caso di Gaia Costa, cosa è successo e perché la manager Vivian Spohr non è stata trattenuta in Italia - Gaia Costa, 24 anni, è stata travolta nella mattinata dell'8 luglio da un Suv mentre attraversava la strada per recarsi al lavoro a Porto Cervo ... Si legge su fanpage.it

Vivian Alexandra Spohr, la manager tedesca che a Porto Cervo ha investito e ucciso Gaia Costa: «Sconvolta, pronta a collaborare» - La moglie dell’ad di Lufthansa è in Germania: «Non serviva trattenerla». Lo riporta msn.com