Misericordia di Alfero 50 anni per la comunità

Domenica, la Misericordia di Alfero ha festeggiato un traguardo straordinario: 50 anni di dedizione e solidarietà alla comunità. Nato nel luglio 1975 per ricordare l’amico scomparso Mario Fabbri, il sodalizio si distingue per il suo spirito altruista e il forte legame con le radici storiche delle Misericordie d’Italia, che risalgono al 1244. Un anniversario che celebra l’impegno e la passione di generazioni di volontari, custodi di valori senza tempo.

Domenica, la Misericordia di Alfero ha celebrato le proprie nozze d'oro. Il dinamico e lodevole sodalizio è nato nel luglio 1975, per encomiabile iniziativa di un gruppo di giovani volontari per ricordare l'amico Mario Fabbri, che era deceduto sul lavoro. Anche l'associazione alferese fa parte delle Misericordie d'Italia. La prima di esse fu fondata a Firenze nel 1244 da messer Pietro, un sacerdote martirizzato da eretici qualche anno dopo. L'anniversario per i 50 anni di carità e di volontariato da parte della Misericordia di Alfero è stato ricordato anche nel corso della santa messa celebrata, nella chiesa madre, dal parroco don Adolf, coadiuvato dall'eremita di Sant'Alberico, don Giambattista Ferro, dal correttore della Misericordia, don Edero Onofri.

