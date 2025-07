Alcol un ragazzo su cinque è a rischio

Alcol, un problema che riguarda anche i giovani del Fermano. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel 2024, il 21,2% degli uomini e il 9,1% delle donne sopra gli undici anni in provincia di Fermo consumano quantità di alcol a rischio. Un fenomeno in crescita che mette a rischio la salute di molti giovani, evidenziando l’urgenza di interventi e sensibilizzazione. I consumatori a rischio sono...

Il consumo di alcol è considerato una vera e proprio piaga della società, e anche il Fermano non esula da questo fenomeno che, secondo i dati del ministero della Salute, è in continua crescita anche tra i giovani. Nel 2024 i residenti nella provincia di Fermo di età superiore a undici anni – il 21,2% degli uomini e il 9,1% delle donne – hanno bevuto quantità di alcol tali da mettere in pericolo la propria salute. I consumatori a rischio sono aumentati, in particolare gli uomini. La fascia della popolazione in cui è stata registrata la più elevata frequenza di consumatori a rischio risulta essere quella dei minori, 16enni e 17enni, di entrambi i sessi – il 38,6% dei maschi e il 36,8% delle femmine – seguita dagli anziani maschi ultra sessantacinquenni: il 32,4% dei 65-74enni e il 30,2% degli ultra settantacinquenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alcol, un ragazzo su cinque è a rischio

