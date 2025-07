Arianna Porcelli smonta il cibo e Ruggero dei Timidi fa la Reunion

Preparati a una settimana di spettacoli che svelano il lato più autentico del cibo e della cultura gastronomica. Arianna Porcelli Smonta smaschera le ossessioni gourmet con un monologo irresistibilmente caustico, mentre Ruggero dei Timidi riporta le emozioni di una reunion indimenticabile. Tra ironia, romanticismo e comicità demenziale, il Parco si trasforma nel palcoscenico di eventi imperdibili, pensati per chi desidera riscoprire il valore genuino del mangiare bene e divertirsi senza veli o pregiudizi.

Un monologo caustico e divertente che si prende gioco dell'ossessione per la cucina gourmet e che parla del vero valore del cibo, provando a salvarlo da chi vuole renderlo una tendenza e spiegandolo a chi vorrebbe mangiare bene senza subire certi esperti e il loro nulla. E poi una festa dedicata a tutti i nostalgici e un travolgente mix di ironia, romanticismo e comicità demenziale. Sono gli eventi che animeranno la nuova settimana del Parco Tittoni. Il festival desiano proporrà mercoledì alle 21.30 il nuovo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov intitolato " Alimentire ": la nota attrice comica e stand-up comedian si concentrerà sul grosso guaio in cui si è ficcata l'alimentazione, diventata una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti disponibili, tra frustrazion, ansia da intolleranze, la corsa furiosa ai corsi per non essere umiliati da chef semidei e sommelier, le menzogne del marketing, l'ossessione delle diete e l'inferno dell'eccesso.

