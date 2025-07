Da 25 anni in difesa della ferrovia

Da 25 anni, la Ferrovia Valle Metauro si batte con passione per preservare e rilanciare la storica tratta Fano-Urbino. Un quarto di secolo di impegno che ha visto promuovere valori fondamentali come la tutela ambientale e il valore culturale del nostro patrimonio ferroviario. Lunedì, celebriamo questo importante traguardo, simbolo di perseveranza e dedizione, perché il futuro della ferrovia è una sfida che non può essere rinviata.

Un quarto di secolo trascorso a promuovere e valorizzare cose di interesse storico e culturale, la salvaguardia dell’ambiente e, soprattutto, la tutela della ferrovia Fano-Urbino. Lunedì compirĂ 25 anni l’associazione Ferrovia Valle Metauro, nata nel 2000, che da tempo lotta per la riattivazione di una tratta considerata vitale. "Il 14 luglio non è una data casuale: è l’anniversario della presa della Bastiglia – spiegano gli associati –. Il giorno in cui il popolo parigino, esasperato dalla crisi finanziaria, dalla disuguaglianza sociale e dal malcontento verso la monarchia assoluta, assaltò la prigione-fortezza e si ribellò a Luigi XVI. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Da 25 anni in difesa della ferrovia"

In questa notizia si parla di: ferrovia - anni - difesa - sociale

PT.1/ Ferrovia Benevento-Napoli: dieci anni di sole chiacchiere - Dopo un decennio di promesse e parole al vento, è arrivato il momento di fare chiarezza sulla ferrovia Benevento-Napoli.

+++ NEL TG SERALE DI TELESVEVA – BARI, DURO COLPO AL CLAN VELLUTO: 8 ARRESTI DOPO CONDANNA – ANDRIA, SI TORNA A PARLARE DELL’OMICIDIO DI 25 ANNI FA DI... Vai su Facebook

Da 25 anni in difesa della ferrovia.

"Da 25 anni in difesa della ferrovia" - Un quarto di secolo trascorso a promuovere e valorizzare cose di interesse storico e culturale, la salvaguardia dell’ambiente e, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

VIAGGIO Manfredonia celebra la sua ferrovia: 140 anni di storia e lotte - Un viaggio lungo 140 anni che racconta non solo la storia di una tratta ferroviaria, ma anche il coraggio, la determinazione e la visione di un’intera comunità. Segnala statoquotidiano.it