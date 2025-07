Corriere dello Sport – nuova offerta al Napoli Le parti sempre più vicine

Il calciomercato si infiamma e il sorriso di Napoli potrebbe presto essere scosso da una nuova svolta: il Galatasaray rilancia con una proposta allettante per Victor Osimhen, stringendo sempre più i legami con il club partenopeo. Le trattative sono calde e il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe cambiare volto in modo sorprendente. Rimanete sintonizzati: le ultime novità sono destinate a fare scalpore e a ridefinire gli equilibri del calcio internazionale.

2025-07-11 23:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: MILANO – Prosegue a Milano la trattativa tra i rappresentanti del Napoli e i dirigenti del Galatasaray per Victor Osimhen, che il club turco vuole acquistare dopo averlo avuto in prestito nella passata stagione. Galatasaray, nuova offerta al Napoli per Osimhen. Nelle ultime ore le parti si sono avvicinate, sulla base della nuova offerta formulata al Napoli dal Galatasaray: sul piatto restano i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria (appena scaduta), che verrebbero pagati però in due rate (40+35) con l’operazione verrebbe coperta dalle garanzie bancarie richieste dai campioni d’Italia per lasciar partire Osimhen. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – nuova offerta al Napoli. Le parti sempre più vicine

