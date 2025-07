Fuga di gas a Monte Stallonara palazzina evacuata

Una fuga di gas a Monte Stallonara ha scatenato momenti di tensione e preoccupazione nel quartiere ovest di Roma. Venerdì 11 luglio, alle 13:30, vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti prontamente, evacuando la palazzina coinvolta per garantire la sicurezza dei residenti. La situazione è sotto controllo, ma l'episodio ricorda l'importanza di interventi rapidi e mirati in situazioni di emergenza.

